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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бывший игрок «Кубани» Чугунов: «Я бы взял Сафонова в «Зенит», когда он ещё не был испорчен» эксклюзив

11 Апреля 2023 • 16:29 Комментировать

Экс-полузащитник ростовского СКА и краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал информацию об интересе санкт-петербургского «Зенита» к целому ряду футболистов РПЛ, среди которых Матвей Сафонов, Игорь Дивеев, Максим Осипенко, Александр Сильянов, Лукас Вера, Константин Тюкавин и Сергей Пиняев.

- Это если в «Зените» руководители такие дальновидные, то смогут потом отдать новых игроков в аренду. Я такое вижу объяснение. Сколько в «Сочи» они тогда отдали? Человек одиннадцать или десять. То же самое и сейчас готовят, наверно: сначала ослабить другие команды и потом отправить этих игроков в аренды. В нашем чемпионате это хороший вариант. В деньгах, я думаю, сильно не потеряют, хотя не знаю точно, я не бизнесмен.

А Тюкавины и другие в «Зените» будут одинаковые. Не будет такого, что туда к хорошему костяку добавят двух молодых, и те станут носиться больше всех. Они что-то обычно не носятся по полю, зато сразу начинают рассказывают, что они великие футболисты.

А вот вратарь «Зениту» действительно нужен. У них с этой позицией просто беда, катастрофа, это страшно и непонятно. Я бы взял Сафонова за любые деньги, тем более раньше, когда он ещё не был испорчен совсем, когда он только начинал. Ему нужен конкурент, нужна практика, достойный уровень игр.

Почему я сказал, что Сафонов испорчен? Сейчас у него немножко вальяжности появилось. Ты вратарь, ты серьёзный человек – так ты работай. «Краснодар» – это что, высший уровень, что ли? Ты паши, чтобы в сборной регулярно играть, чтобы попасть в «Ювентус». А ему сделали сумасшедшую зарплату, и он занимается какими-то другими делами. Но ещё не поздно взять его куда-то в хорошую команду.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Чемпионат России РПЛ Матвей Сафонов Александр Чугунов
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