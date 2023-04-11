Гранат: «Динамо» не может найти свою игру»

Экс-игрок «Динамо» Владимир Гранат высказался о результатах «бело-голубых» текущей весной.

«В весенней части чемпионата «Динамо», как и многие другие российские клубы, не может найти свою игру. Динамовцам нужна уверенная победа — после этого появится результат», — цитирует Граната «Чемпионат».

Как считает бывший футболист, всегда легче демонстрировать хорошую игру, когда есть положительные результаты.

После 22 туров столичный клуб занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 36 набранных очков. В следующем туре «Динамо» сыграет с «Пари НН», матч пройдет 15 апреля. Начало поединка запланировано на 14:00 по мск.