Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гранат: «Динамо» не может найти свою игру»

11 Апреля 2023 • 16:27 Комментировать
Динамо Москва
...
Пари НН
15.04 14:00

Экс-игрок «Динамо» Владимир Гранат высказался о результатах «бело-голубых» текущей весной.

«В весенней части чемпионата «Динамо», как и многие другие российские клубы, не может найти свою игру. Динамовцам нужна уверенная победа — после этого появится результат», — цитирует Граната «Чемпионат».

Как считает бывший футболист, всегда легче демонстрировать хорошую игру, когда есть положительные результаты.

После 22 туров столичный клуб занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 36 набранных очков. В следующем туре «Динамо» сыграет с «Пари НН», матч пройдет 15 апреля. Начало поединка запланировано на 14:00 по мск.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Владимир Гранат
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ДИНАМО МОСКВА ПАРИ НН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Апреля
16:54 · Россия. Премьер-лига
Смородская считает, что Бердыев больше не возглавит топ-клуб РПЛ
16:45 · Россия. Премьер-лига
Журавель: «Возможно, время Бердыева ушло»
16:41 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Кубани» Чугунов: «Малком уедет в Европу разве в команду ниже середины таблицы» эксклюзив
16:37 · Россия. Премьер-лига
Тигиев рассказал, почему перешёл в «Спартак» вместо «Зенита»
16:34 · Россия. Премьер-лига
«ЦСКА хочет Месси»: Агент Тюкавина выругался насчёт слухов о «Зените»
16:27 · Россия. Премьер-лига
Гранат: «Динамо» не может найти свою игру»
16:25 · Россия. Премьер-лига
Газзаев прокомментировал уход Бердыева из «Сочи»
16:18 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» отреагировали на слухи об интересе к российским игрокам
16:17 · Россия. Премьер-лига
Валерий Новиков оценил возможность переезда Дивеева в Серию А
16:06 · Россия. Премьер-лига
Талалаев близок к назначению в клубе РПЛ
15:48 · Россия. Премьер-лига
Селюк: «Какой смысл Пиняеву идти в «Зенит»?
15:37 · Россия. Премьер-лига
Колыванов объяснил, для чего «Зенит» хочет подписать Сафонова и Дивеева
15:32 · Чемпионаты
«Оренбург» подшутил над Карпиным видео
15:23 · Россия. Премьер-лига
Булыкин считает, что у Бердыева произошёл конфликт в «Сочи»
15:12 · Россия. Премьер-лига
Масалитин: «Дивеев» — один из лучших защитников РПЛ»
Все новости
Рекомендуем