В «Зените» отреагировали на слухи об интересе к российским игрокам

Слухи связывают «Зенит» с целым рядом российских футболистов. В их числе – Игорь Дивеев, Матвей Сафонов, Сергей Пиняев, Константин Тюкавин и несколько других. Комментарий по поводу информации из прессы дал Александр Медведев, который занимает должность генерального директора питерского клуба.

«Данные об интересе к указанным футболистам - это дезинформация», - сказал Медведев, чьи слова приводит «РИА Новости».

«Зенит» уверенно лидирует в чемпионате России и может завоевать титул пятый год подряд. На текущий момент питерцы опережают ближайшего преследователя в лице «Ростова» на девять зачётных баллов.