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Агент Тюкавина - о Мостовом: «Как говорил Жванецкий: «У кого-то с годами приходят ум и возраст, а у кого-то только возраст» эксклюзив

11 Апреля 2023 • 15:50 Комментировать

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы игрока московского «Динамо» Константина Тюкавина, в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на информацию о переходе своего подопечного в «Зенит».

- Появилась информация о том, что Тюкавин перейдёт в «Зенит». Константин счастлив в «Динамо»?

- У него есть контракт, и он его отрабатывает. Нормально всё.

- Он намерен отработать его до конца?

- Я не намерен обсуждать сроки. У него есть обязательства, он обязан их выполнить. Будут серьёзные варианты - мы их рассмотрим. Журналисты пишут «Хочет уйти туда-то». Но вы дадите 20 млн неустойки?

- Сегодня Александр Мостовой назвал Тюкавина средним игроком.

- Мостовой был великим футболистом. Не зря его Царем называли в Испании. Бывают великие футболисты среднего ума. Как сказал великий сатирик Михаил Жванецкий: «У кого-то с годами приходят ум и возраст, а у кого-то только возраст». Костя не доллар, чтоб всем нравиться. Я вижу в нём серьёзного футболиста. Мостовой был одним из лучших игроков СССР и России. У него свое виденье.

Роберт Иванов

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Динамо Москва Александр Мостовой Алексей Сафонов Константин Тюкавин
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