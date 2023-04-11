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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой: «Чего из Тюкавина делать звезду? Средний футболист» эксклюзив

11 Апреля 2023 • 15:25 Комментировать
Динамо Москва
...
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15.04 14:00

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал информацию о возможном переходе в санкт-петербургский «Зенит» Константина Тюкавина и ряда других игроков.

- Как вы относитесь к тому, что «Зенит» может купить Тюкавина, Пиняева и Дивеева на замену иностранцам?

- С одной стороны, это предсказуемо. С другой стороны, это говорит о том, что иностранцы, которые играют в «Зените», подумывают об уходе. Если ты берёшь отечественных молодых игроков, то надо ставить их в стартовый состав. Наверное, иностранцы будут уходить.

- Уход ключевых иностранцев из «Зенита» будет знаменовать начало борьбы за чемпионство?

- Конечно. Убери сейчас из «Зенита» ключевых легионеров, и команда станет такой же, как «Спартак» и «Динамо». Как можно сравнить Малкома, Промеса или Дугласа Сантоса с кем-то из россиян? Конечно, они выше уровнем.

- Как думаете, почему руководство «Зенита» не делает ставку на своих молодых игроков?

- На это я не обращаю внимания. Я всю жизнь играл за границей и там нормально, когда воспитанники одного клуба играют за другой. Воспитанники «Реала» играют по всему миру, а в нынешнем составе там мало кто прошёл через академию. Раньше в «Барселоне» играли воспитанники, а теперь нет. У нас есть «Краснодар» - делали ставку на воспитанников, а теперь за него играет по семь легионеров. Без лимита играли бы все 11 иностранцев.

- Для ЦСКА уход Дивеева станет проблемой?

- Да, у Дивеева хороший уровень, как и у Пиняева.

- А Тюкавин?

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- Чего из Тюкавина делать звезду? Обычный средний футболист.

- Он не сильнее Ивана Сергеева?

- К Сергееву у меня тоже много вопросов. Тоже средненький игрок. Смотря с чем сравнивать? С «Уфой» и «Уралом»? Выйти на замену и забить в пустые тому же «Уралу» не так уж сложно. Смотрел матч «Локомотива» с «Зенитом» и обратил внимание на Сергеева, когда его уже заменили. Есть такие футболисты, которые могут выйти на замену, воткнуть что-то и всё.

Роберт Иванов

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Краснодар Динамо Москва Александр Мостовой Константин Тюкавин
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