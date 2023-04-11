Колосков - об отставке Бердыева из «Сочи»: «Могу выразить только сожаление»

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался об отставке Курбана Бердыева с поста главного тренера «Сочи».

Спортивный деятель отметил, что отставка специалиста является очень сложной темой, и, если гадать, почему так произошло, то можно уйти в какие-то фантазии.

«Единственное – могу выразить только сожаление. Бердыев – очень хороший тренер. Я видел матч «Сочи» – «Динамо», и команда Курбан Бекиевича играла прекрасно», - приводит слова Колоскова «Чемпионат».

Напомним, что Бердыев лишь пять матчей провел на посту главного тренера «Сочи».