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Колосков - об отставке Бердыева из «Сочи»: «Могу выразить только сожаление»

11 Апреля 2023 • 14:30 Комментировать

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался об отставке Курбана Бердыева с поста главного тренера «Сочи».

Спортивный деятель отметил, что отставка специалиста является очень сложной темой, и, если гадать, почему так произошло, то можно уйти в какие-то фантазии.

«Единственное – могу выразить только сожаление. Бердыев – очень хороший тренер. Я видел матч «Сочи» – «Динамо», и команда Курбан Бекиевича играла прекрасно», - приводит слова Колоскова «Чемпионат». 

Напомним, что Бердыев лишь пять матчей провел на посту главного тренера «Сочи». 

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Евро-Футбол.Ру,
Курбан Бердыев Вячеслав Колосков Сочи
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