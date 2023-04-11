«Зенит» и «Динамо» заинтересованы в Сильянове

Питерский «Зенит» действительно заинтересован в защитнике московского «Локомотива» Александре Сильянове, который нынешний сезон проводит на правах аренды в «Ростове».

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале, в арендном договоре прописана опция выкупа игрока командой с берегов Дона за три миллиона евро, и, если переход будет осуществлен, то футолист сразу отправиться в Санкт-Петербург, но не менее, чем за пять миллионов евро.

При этом, по данным источника, нельзя исключать, что в гонку за игрока вступит столичное «Динамо», которое проявляет к нему интерес.