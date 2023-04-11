Агент Тюкавина высказался о трансфере нападающего в «Локомотив»

Футбольный агент Алексей Сафонов, который представляет интересы нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, прокомментировал новость об интересе «Локомотива» к своему клиенту.

«Мыслей о переходе из «Динамо» в «Локомотив» никогда не было. Если какой-то клуб хочет осуществить трансфер, он должен отправить запрос в «Динамо», - передает слова агента «Спорт-Экспресс».

Ранее в СМИ появилась новость об интересе к Константину со стороны петербургского «Зенита».

В текущем сезоне нападающий провел 31 поединок во всех турнирах, записав на свой счет девять забитых мячей и четыре голевые передачи. Контракт Тюкавина с «Динамо» рассчитан до середины 2024 года.