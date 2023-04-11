Дивеев может уйти из ЦСКА в топ-клуб Серии А

Стало известно, почему затягивается продление трудового соглашения между защитником Игорем Дивеевым и московским ЦСКА.

Как стало известно журналистам Sport24, футболист не спешит подписывать контракт, поскольку имеет предложения из Италии. В услугах россиянина заинтересованы «Наполи», «Венеция», а также несколько клубов, которые близки к тому, чтобы подняться из Серии Б в Серию А.

В настоящий момент защитник находится в лазарете «армейцев» из-за повреждения мышц живота.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Дивеев поучаствовал в 12 поединках, записав на свой счет один забитый мяч и одну результативную передачу.