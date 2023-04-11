«Локомотив» заинтересован в приобретении нападающего «Динамо» Тюкавина

Московский «Локомотив» заинтересован в приобретении нападающего столичного «Динамо» Константина Тюкавина.

Как отмечает «РБ Спорт», представители «железнодорожников» зимой связывались с игроком по поводу его возможного перехода, однако форвард не отказал клубу, так он не был доволен количеством игрового времени.

Контракт 20-летнего футболиста с «бело-голубыми» рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его в семь миллионов евро.

В текущем сезоне Тюкавин принял участие в 31 игре во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами партнёрам по команде.