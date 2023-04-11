Малком и Соболев - в символической сборной 22-го тура РПЛ

Журналисты портала Whoscored представили символическую сборную 22-го тура Российской премьер-лиги. В число 11 лучших попали представители московского «Спартака», петербургского «Зенит», ЦСКА, «Краснодара», «Крыльев Советов» и «Торпедо».
Голкипер: Егор Бабурин («Торпедо»).
Защитники: Гленн Бейл («Крылья Советов»), Олег Кожемякин («Торпедо»), Мойзес (ЦСКА), Юрий Горшков («Крылья Советов»).
Полузащитники: Малком («Зенит»), Иван Обляков (ЦСКА), Никита Кривцов («Краснодар»), Бактиёр Зайнутдинов (ЦСКА).
Форварды: Джон Кордоба («Краснодар»), Александр Соболев («Спартак»).
По итогам 22 туров лидирует «Зенит» с 54 очками. Вторым идет «Ростов» (45), а топ-3 замыкает «Спартак» (42).
Бан пользователя