Радченко: «Зенит» сделал большой шаг к чемпионству»

Бывший футболист петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко высказался насчет победы команды Сергея Семака над столичным «Локомотивом» в рамках 22-го тура Премьер-лиги.

«Зенит» сделал очень большой и длинный шаг к чемпионству. Но говорить о том, что они уже стали чемпионами, рановато», - передает слова Радченко издание «Чемпионат».

«Зенит» отпраздновал победу на «РЖД Арене» со счетом 2:1. После 22 туров Премьер-лиги петербургский коллектив занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

В следующем матче подопечные Сергея Семака встретятся с «Ростовом» на выезде.