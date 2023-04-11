«Зенит» нацелился на защитника «Ростова»

Защитник «Ростова» Максим Осипенко может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Заинтересованность в его услугах проявляет петербургский «Зенит».

Согласно информации «Чемпионата», «сине-бело-голубые» рассчитывают усилиться защитником с российским паспортом. Что касается «Ростова», то «жёлто-синие» готовы расстаться с игроком в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Осипенко провел 29 поединков за «Ростов» во всех турнирах. На счету защитника шесть забитых мячей и одна голевая передача.

Transfermarkt оценивает его стоимость в 4,5 миллиона евро. Трудовое соглашение защитника рассчитано до середины 2027 года.