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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Зенит» нацелился на защитника «Ростова»

11 Апреля 2023 • 13:07 Комментировать

Защитник «Ростова» Максим Осипенко может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Заинтересованность в его услугах проявляет петербургский «Зенит».

Согласно информации «Чемпионата», «сине-бело-голубые» рассчитывают усилиться защитником с российским паспортом. Что касается «Ростова», то «жёлто-синие» готовы расстаться с игроком в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Осипенко провел 29 поединков за «Ростов» во всех турнирах. На счету защитника шесть забитых мячей и одна голевая передача.

Transfermarkt оценивает его стоимость в 4,5 миллиона евро. Трудовое соглашение защитника рассчитано до середины 2027 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Ростов Максим Осипенко трансферы футбола - лето 2023
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