Смородская считает, что «Локомотиву» нужно продлить контракт с Дзюбой

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о будущем нападающего «железнодорожников» Артёма Дзюбы в московском клубе.

По мнению Смородской, «Локомотиву» стоит продлить контракт с 34-летним футболистом. Действующее соглашение Дзюбы рассчитано до конца нынешнего сезона.

«Он уже доказал, что способен приносить пользу, много забивать. Наверное, Дзюба нашёл свою команду на ближайшее будущее. Артём — лучший вариант для «Локомотива» в текущей ситуации», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

Напомним, Дзюба перешёл в «Локомотив» в феврале текущего года. За «красно-зелёных» нападающий успел провести семь матчей, забить шесть голов и отдать одну результативную передачу.