Малафеев высмеял Дзюбу за отказ пожать руку Семаку

Бывший голкипер петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев в шуточной форме высказался о том, почему нападающий «Локомотива» Артём Дзюба не пожал руку главному тренеру «сине-бело-голубых» Сергею Семаку.

«Не стоит винить Артема. С возрастом у всех, даже у футболистов, ухудшается зрение», - гласит сообщение Малафеева в социальных сетях.

Напомним, что поединок состоялся на стадионе «РЖД Арена» и завершился поражением «Локомотива» со счетом 1:2.

В текущем сезоне чемпионата России Дзюба провел пять поединков, в которых отметился шестью забитыми мячами и одной голевой передачей.