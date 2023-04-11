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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Малафеев высмеял Дзюбу за отказ пожать руку Семаку

11 Апреля 2023 • 12:44 Комментировать (1)

Бывший голкипер петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев в шуточной форме высказался о том, почему нападающий «Локомотива» Артём Дзюба не пожал руку главному тренеру «сине-бело-голубых» Сергею Семаку.

«Не стоит винить Артема. С возрастом у всех, даже у футболистов, ухудшается зрение», - гласит сообщение Малафеева в социальных сетях.

Напомним, что поединок состоялся на стадионе «РЖД Арена» и завершился поражением «Локомотива» со счетом 1:2.

В текущем сезоне чемпионата России Дзюба провел пять поединков, в которых отметился шестью забитыми мячами и одной голевой передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Вячеслав Малафеев Артём Дзюба
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Комментарии (1)
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KUGO
11 Апреля 2023 в 13:08
Мало ли с кем у Дзюбы натянутые отношения.... )))
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