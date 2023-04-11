Талалаев рассказал, где хочет продолжить карьеру

Экс-наставник московского «Торпедо» Андрей Талалаев в разговоре с журналистами поведал о своих планах на будущее.

«Буду ли готов к новым предложениям летом? До лета надо дожить. Это не окончание моей карьеры тренера. Я пока отдыхаю и готовлюсь. Приоритетом является работа за рубежом», - приводятся слова специалиста на страницах «Спорт-Экспресса».

Талалаев занимал пост главного тренера «Торпедо» с октября прошлого года. 22 марта стороны приняли решение расторгнуть трудовое соглашение по обоюдному согласию.

После 22 туров Премьер-лиги «автозаводцы» набрали 13 баллов и занимают последнее место в турнирной таблице.