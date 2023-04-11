Пономарёв: «Дивеев не имеет права переходить в «Зенит»

Бывший футболист московского ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал информацию о возможном переходе защитника «армейцев» Игоря Дивеева в петербургский «Зенит».

«ЦСКА не надо отпускать Игоря. Он не имеет морального права уходить. И отпускать его нельзя, потому что он неплохой защитник. Я не думаю, что он уйдет. Его нельзя отпускать», - передает слова ветерана клуба издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Дивеев защищает цвета московского коллектива с февраля 2019 года. Срок действующего трудового договора 23-летнего игрока с ЦСКА рассчитан до окончания сезона-2023/2024.