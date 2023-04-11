«Зенит» выбирает между двумя российскими вратарями

Два голкипера входят в трансферный шорт-лист петербургского «Зенита». Речь идет об Илье Лантратове («Локомотив») и Матвее Сафонове («Краснодар»).

«Зениту» нужен вратарь. При этом маловероятно, что Галицкий согласится продать Сафонова именно в «Зенит». А отступные Лантратова по контракту с «Локомотивом» составляют € 5,5 млн», - поведал источник в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Сафонов провел 21 поединок, в которых пропустил 33 гола. На его счету семь сухих матчей.

Лантратов, в свою очередь, пропустил пять мячей в пяти играх за «Локомотив» в текущем розыгрыше чемпионата России.