Агент Дивеева прокомментировал новость об интересе «Зенита»

Футбольный агент Олег Ерёмин, представляющий интересы защитника московского ЦСКА Игоря Дивеева, прокомментировал информацию об интересе к своему клиенту со стороны петербургского «Зенита».

«Связывался ли со мной «Зенит»? Обратитесь к тому, кто такое пишет. Удостоверьтесь у них, я же не знаю, откуда у них информация. Работа по продлению контракта с ЦСКА ведется. Она непростая», - приводит слова Ерёмина издание «Спорт-Экспресс».

Дивеев выступает за ЦСКА с февраля 2019 года. Срок действующего трудового договора защитника с «армейским» клубом рассчитан до середины 2024 года.