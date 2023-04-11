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Агент Дивеева прокомментировал новость об интересе «Зенита»

11 Апреля 2023 • 11:43 Комментировать

Футбольный агент Олег Ерёмин, представляющий интересы защитника московского ЦСКА Игоря Дивеева, прокомментировал информацию об интересе к своему клиенту со стороны петербургского «Зенита».

«Связывался ли со мной «Зенит»? Обратитесь к тому, кто такое пишет. Удостоверьтесь у них, я же не знаю, откуда у них информация. Работа по продлению контракта с ЦСКА ведется. Она непростая», - приводит слова Ерёмина издание «Спорт-Экспресс».

Дивеев выступает за ЦСКА с февраля 2019 года. Срок действующего трудового договора защитника с «армейским» клубом рассчитан до середины 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
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