В «Оренбурге» отреагировали на интерес «Зенита» к Вере

В «Оренбурге» отреагировали на интерес петербургского «Зенита» к полузащитнику Лукасу Вере. Представители клуба заявили, что не собираются расставаться с аргентинским футболистом.

«Кого лучше покупать «Зениту», лучше спросить у них. К нам точно никто по Вере не обращался. Мы заинтересованы в сохранении игрока», - передает слова представителей клуба издание «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 25-летний футболист принял участие в 20 поединках, в которых отметился одним забитым мячом и пятью результативными передачами.

Контракт Лукаса рассчитан до лета 2024 года. Его трансферный ценник – 2,5 миллиона евро.