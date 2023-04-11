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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Зенит» заинтересовался игроком «Локомотива»

11 Апреля 2023 • 11:22 Комментировать

Защитник московского «Локомотива» Александр Сильянов может перебраться в другую российскую команду. В услугах футболиста заинтересован петербургский «Зенит».

По информации издания «Чемпионат», «сине-бело-голубые» рассмотрят вариант подписания Сильянова в летнее трансферное окно. В настоящий момент 22-летний футболист выступает на правах аренды за «Ростов».

В стан «железнодорожников» Александр перебрался из ЦСКА летом 2019 года. Его трансферный ценник составляет 3,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Премьер-лиги Сильянов провел 22 матча, в которых отметился двумя голами и одним ассистом.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Александр Сильянов трансферы футбола - лето 2023
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