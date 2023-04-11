В «Бешикташе» отреагировали на новость о том, что «Газпром» поможет турецкому клубу подписать Баринова

Генеральный директор «Бешикташа» Джейхун Казанчи отреагировал на информацию о том, что «Газпром» поможет турецкому клубу подписать полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова.

Напомним, «Бешикташ» пытался заполучить российского футболиста минувшей зимой, однако сторонам не удалось договориться о сумме сделки.

«Газпром» поможет «Бешикташу» осуществить трансфер Баринова? Я так не думаю», — приводит слова Казанчи Sport24.

Ранее сообщалось, что «Газпром» станет спонсором «Бешикташа». Контракт будет заключён на пять лет.

В нынешнем сезоне 26-летний Баринов провёл за «Локомотив» 27 матчей, забил два гола и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 9 миллионов евро.