Личка назвал лучших тренеров РПЛ

Наставник «Оренбурга» Марцел Личка назвал лучших тренеров чемпионата России.

«Самый очевидный ответ — Сергей Семак, который выиграл четыре последних чемпионата. Но есть же ещё Валерий Карпин, Виктор Ганчаренко, Владимир Федотов. У каждого свой стиль, все они дают результат», — цитирует Личку Sport24.

В плане стиля игры чешский специалист выделил наставника ЦСКА Владимира Федотова, чья команда, несмотря на игру по схеме 3-4-3, не садится в оборону, а старается атаковать и активно прессинговать. Кроме того, Личка вспомнил и про главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля, при котором «красно-белые» стали выглядеть заметно лучше, чем в прошлом сезоне.

После 22 туров РПЛ «Оренбург» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 33 очка. Возглавляет же чемпионат по-прежнему «Зенит», опережающий своего ближайшего преследователя «Ростов» на девять очков.