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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Тюкавина высказался об интересе «Зенита»

11 Апреля 2023 • 11:02 Комментировать

Футбольный агент Алексей Сафонов, который представляет интересы форварда московского «Динамо» Константина Тюкавина, отреагировал на информацию об интересе к нападающему со стороны петербургского «Зенита».

«Константин никуда не переходит. У него действующий контракт с «Динамо». Ему только 20 лет! Куда бежать? Все деньги не заработаешь», - передает слова агента издание «Чемпионат».

В текущем сезоне Российской премьер-лиги 20-летний нападающий принял участие в 21 поединке, записав на свой счет семь забитых мячей и одну результативную передачу. Контракт Константина с «бело-голубыми» рассчитан до лета 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Алексей Сафонов Константин Тюкавин
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