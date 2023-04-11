Агент Тюкавина высказался об интересе «Зенита»

Футбольный агент Алексей Сафонов, который представляет интересы форварда московского «Динамо» Константина Тюкавина, отреагировал на информацию об интересе к нападающему со стороны петербургского «Зенита».

«Константин никуда не переходит. У него действующий контракт с «Динамо». Ему только 20 лет! Куда бежать? Все деньги не заработаешь», - передает слова агента издание «Чемпионат».

В текущем сезоне Российской премьер-лиги 20-летний нападающий принял участие в 21 поединке, записав на свой счет семь забитых мячей и одну результативную передачу. Контракт Константина с «бело-голубыми» рассчитан до лета 2024 года.