Бывший полузащитник «Сочи» (расформированный клуб) Евгений Шипицин в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал отставку Курбана Бердыева с поста главного тренера «Сочи».

- Такая неожиданная, конечно, новость. Вообще, я думал, что Бердыева берут в «Сочи» на долгую перспективу, чтобы он выстроил свою команду. Не знаю, с чем связана его отставка. Понятно, что с результатом, но Бердыев – это такой тренер, которому нужно время, как раз чтобы выстроить ту команду, которая будет давать результат. А так ему не удалось ничего ощутимо поменять, привести в команду своих ребят, которые ему знакомы. Я считаю, что Бердыеву в «Сочи» выделили очень мало времени.