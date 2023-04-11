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Экс-игрок «Кубани» Селин: «Бердыев – не кризисный менеджер, а системный тренер» эксклюзив

11 Апреля 2023 • 10:58 Комментировать

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Алексей Селин в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал отставку Курбана Бердыева с поста главного тренера «Сочи» и назначение вместо него исполняющим обязанности Дмитрия Хохлова.

- Я думаю, нам не всё сказано. То, что мы прочитали в прессе, это просто формулировка для средств массовой информации. Я думаю, что Бердыев – не кризисный менеджер, а системный тренер, который выстраивает команду вдолгую. Не зря же с ним подписывали контракт на два с половиной года. Однако, видимо, руководители увидели, что не всё получается гладко. Наверно, состоялся какой-то разговор, по итогам которого стороны приняли решение о том, что сотрудничество стоит прекратить. Но детали нам не комментируют и не представляют. Чьё это было решение, какие там подводные камни, мы не знаем и, скорее всего, не узнаем. Я думаю, как-то так.

Что касается Хохлова, то он давно не работал главным тренером, и ему дали такой шанс. Получится у него – хорошо. Нет – тогда, значит, это был временный вариант. Сказать, что он именно тот тренер, который сейчас нужен «Сочи», я не могу, поскольку раньше он не добивался больших результатов в других клубах. Пожелаем Хохлову удачи и последим за его работой в «Сочи».

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Евро-Футбол.Ру,
Курбан Бердыев Чемпионат России Сочи РПЛ Алексей Селин
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