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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Личка: «Если в «Оренбурге» кто-то хорошо заиграет, сразу придут «Спартак», «Зенит» или ЦСКА и заберут его»

11 Апреля 2023 • 10:46 Комментировать
Оренбург
...
Локомотив Москва
16.04 14:00

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка высказался о доли маленьких клубов терять своих лидеров, которые уходят в более статусные команды.

Напомним, что минувшей зимой «Оренбург» покинул нападающий Владимир Писарский, перебравшийся в «Крылья Советов».

«Оренбург» — маленький клуб. И мы понимаем, что, если у нас кто-то хорошо заиграет, сразу придут «Спартак», «Зенит» или ЦСКА и заберут его. Так что я понимал, что Вова уйдёт. Но уверен: если бы он остался, то забил бы больше 20 голов за нас», — приводит слова Лички Sport24.

После 22 туров РПЛ «Оренбург» набрал 33 очка и расположился на восьмом месте в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Марцел Личка Владимир Писарский
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