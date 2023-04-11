Личка: «Если в «Оренбурге» кто-то хорошо заиграет, сразу придут «Спартак», «Зенит» или ЦСКА и заберут его»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка высказался о доли маленьких клубов терять своих лидеров, которые уходят в более статусные команды.

Напомним, что минувшей зимой «Оренбург» покинул нападающий Владимир Писарский, перебравшийся в «Крылья Советов».

«Оренбург» — маленький клуб. И мы понимаем, что, если у нас кто-то хорошо заиграет, сразу придут «Спартак», «Зенит» или ЦСКА и заберут его. Так что я понимал, что Вова уйдёт. Но уверен: если бы он остался, то забил бы больше 20 голов за нас», — приводит слова Лички Sport24.

После 22 туров РПЛ «Оренбург» набрал 33 очка и расположился на восьмом месте в турнирной таблице.