Пименов: «Зенит» выглядит недосягаемым для всех команд РПЛ»

Бывший футболист московского «Локомотива» Руслан Пименов поделился мнением о матче 22-го тура Российской премьер-лиги между «железнодорожниками» и петербургским «Зенитом».

«Зенит» выглядит недосягаемой командой для всех команд РПЛ. «Локо» понравился тем, что не бросил играть и пытался добыть очко до последней минуты. Уровень мастерства у «Зенита» выше», - передает слова Пименова издание «РБ Спорт».

Поединок состоялся на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершился победой «Зенита» со счетом 2:1.

После этого матча питерцы с 54 очками занимают первое место в турнирной таблице, а «железнодорожники» располагаются на 11-й позиции.