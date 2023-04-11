«Зенит» определился с трансферной целью на лето

Стала известна новая трансферная цель петербургского «Зенита». В поле зрения действующего чемпиона России попал аргентинский полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера.

Согласно информации «Чемпионата», «сине-бело-голубые» предпримут попытку приобрести 25-летнего игрока в летнее трансферное окно. Вера связан контрактными обязательствами с оренбуржцами до середины 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается в 2,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Лукас принял участие в 20 поединках. Полузащитник отметился одним забитым мячом и пятью результативными передачами. В пассиве аргентинца три желтые карточки.