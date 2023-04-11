«Зенит» и два топ-клуба Москвы нацелились на полузащитника сборной России

Полузащитник «Сочи» Александр Коваленко находится в сфере интересов сразу трех клубов Российской премьер-лиги.

Согласно информации «РБ Спорта», на 19-летнего футболиста претендуют московские «Динамо и «Локомотив», а также петербургский «Зенит». В нынешнем сезоне Александр играет на правах аренды за самарские «Крылья Советов».

Источнику стало известно, что «Зенит» готов предложить Александру контракт с зарплатой в размере одного миллиона евро в год.

Контракт Коваленко с «Сочи» рассчитан до середины 2025 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 2,5 миллиона евро.