Белоус: «Бердыеву не дали время, но это не финал его карьеры»

Экс-президент ФК «Москва» Юрий Белоус поделился мнением об отставке Курбана Бердыева с поста главного тренера «Сочи».

«Ему не дали времени. Мне жаль. Думаю, это не финал карьеры Бердыева. Это опытнейший специалист. Несмотря на почтенный возраст, он в хорошей форме», - передает слова Белоуса издание «РБ Спорт».

Исполняющим обязанности главного тренера команды был назначен Дмитрий Хохлов.

После 22 туров Российской премьер-лиги «Сочи» набрал 31 очко и располагается на девятой строчке в турнирной таблице. Следующий матч южане проведут против «Краснодара» 15 апреля.