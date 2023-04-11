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Белоус: «Бердыеву не дали время, но это не финал его карьеры»

11 Апреля 2023 • 09:21 Комментировать

Экс-президент ФК «Москва» Юрий Белоус поделился мнением об отставке Курбана Бердыева с поста главного тренера «Сочи».

«Ему не дали времени. Мне жаль. Думаю, это не финал карьеры Бердыева. Это опытнейший специалист. Несмотря на почтенный возраст, он в хорошей форме», - передает слова Белоуса издание «РБ Спорт».

Исполняющим обязанности главного тренера команды был назначен Дмитрий Хохлов.

После 22 туров Российской премьер-лиги «Сочи» набрал 31 очко и располагается на девятой строчке в турнирной таблице. Следующий матч южане проведут против «Краснодара» 15 апреля.

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Евро-Футбол.Ру,
Курбан Бердыев Юрий Белоус Сочи
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