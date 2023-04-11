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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кузнецов вынес вердикт по будущему «Химок» в РПЛ

11 Апреля 2023 • 09:14 Комментировать

Экс-футболист столичного ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился мнением о дальнейших перспективах подмосковных «Химок» в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Кроме вылета, «Химки» ничего не ждёт. Что может спасти? Отношение руководства. Но мы не видим, что оно хочет что-то менять. Команда с хорошей историей. Будет жаль, если расформируют», - передает слова Кузнецова издание Metaratings.ru.

В последнем матче «Химки» потерпели поражение от ЦСКА со счетом 0:3. После 22 туров Российской премьер-лиги подмосковный коллектив набрал 13 баллов и занимает предпоследнее место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Дмитрий Кузнецов
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