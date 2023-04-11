Игроки сборной России могут заменить Малкома и Клаудиньо в «Зените»

Петербургский «Зенит» рассматривает кандидатуры двух российских футболистов для усиления состава команды на случай ухода бразильцев Малкома и Клаудиньо.

Согласно данным издания «Чемпионат», в поле зрения «сине-бело-голубых» находятся нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин и полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев.

Тюкавин связан контрактом с «Динамо» до середины следующего года. Трансферная стоимость нападающего оценивается в семь миллионов евро.

Контракт Пиняева с «железнодорожниками» рассчитан до конца 2026 года. Трансферный ценник 18-летнего футболиста – 3,5 миллиона евро.