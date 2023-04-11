«Зенит» хочет перехватить Самошникова

Защитник казанского «Рубина» Илья Самошников по-прежнему находится в сфере интересов петербургского «Зенита».

«Зимой Самошников подписал предварительный контракт с «Локомотивом» для перехода в команду летом в статусе свободного агента, но питерский клуб рассматривает вариант с попыткой перехватить игрока», - передает слова источника издание «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Первой лиги 25-летний футболист принял участие в 20 поединках, в которых отметился одним забитым мячом. Игрок получил четыре желтые карточки.

После 22 туров Премьер-лиги «Зенит» набрал 54 балла и лидирует в турнирной таблице.