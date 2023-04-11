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Тарханов прокомментировал увольнение Бердыева

11 Апреля 2023 • 08:15 Комментировать

Бывший главный тренер екатеринбургского «Урала» Александр Тарханов прокомментировал увольнение Курбана Бердыева с поста рулевого «Сочи».

«Известие об уходе Бердыева из «Сочи» стало неожиданным. Насколько я знаю, он сам написал заявление. Не могу сказать, поторопился с таким решением наставник или нет», - передает слова специалиста Vprognoze.ru.

Напомним, что Бердыев занял пост главного тренера «Сочи» зимой. Он покинул команду после поражения от самарских «Крыльев Советов» (1:2) в рамках 22-го тура Премьер-лиги.

После 22 туров южане набрали 31 очко и располагаются на девятой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Курбан Бердыев Александр Тарханов Сочи
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