Тарханов прокомментировал увольнение Бердыева

Бывший главный тренер екатеринбургского «Урала» Александр Тарханов прокомментировал увольнение Курбана Бердыева с поста рулевого «Сочи».

«Известие об уходе Бердыева из «Сочи» стало неожиданным. Насколько я знаю, он сам написал заявление. Не могу сказать, поторопился с таким решением наставник или нет», - передает слова специалиста Vprognoze.ru.

Напомним, что Бердыев занял пост главного тренера «Сочи» зимой. Он покинул команду после поражения от самарских «Крыльев Советов» (1:2) в рамках 22-го тура Премьер-лиги.

После 22 туров южане набрали 31 очко и располагаются на девятой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги.