Гаджиев назвал условие трансфера Сперцяна в Европу

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев поделился мнением о потенциальном переходе полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в европейский клуб.

«Сперцян - талантливый футболист. Интерес европейских клубов реален. Эдуард - футболист с хорошим потенциалом. Летом его трансфер возможен, если будет согласие Галицкого, а сумма сделки будет высокой», - приводятся слова специалиста на страницах Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 22-летний полузащитник поучаствовал в 21 матче, записав на свой счет девять забитых мячей и восемь результативных передач.

Контракт Эдуарда с «быками» рассчитан до середины 2026 года. Его трансферный ценник – девять миллионов евро.