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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Орещук отреагировал на отставку Бердыева

11 Апреля 2023 • 06:59 Комментировать

Футбольный функционер Роман Орещук, ранее занимавший пост спортивного директора московского «Динамо», поделился мнением об увольнении Курбана Бердыева с поста главного тренера «Сочи».

«Если руководство отталкивается от результатов, то это поспешное решение. Я был уверен, что они до конца лета доиграют, и далее Бекиевич будет под себя собирать команду. В таком случае можно было бы спрашивать», - передает слова Орещука Metaratings.ru.

Под руководством Бердыева сочинский коллектив провел пять матчей в Премьер-лиги. Команда одержала две победы и потерпела три поражения.

После 22 туров чемпионата России «Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Курбан Бердыев Роман Орещук Сочи
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