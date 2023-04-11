Орещук отреагировал на отставку Бердыева

Футбольный функционер Роман Орещук, ранее занимавший пост спортивного директора московского «Динамо», поделился мнением об увольнении Курбана Бердыева с поста главного тренера «Сочи».

«Если руководство отталкивается от результатов, то это поспешное решение. Я был уверен, что они до конца лета доиграют, и далее Бекиевич будет под себя собирать команду. В таком случае можно было бы спрашивать», - передает слова Орещука Metaratings.ru.

Под руководством Бердыева сочинский коллектив провел пять матчей в Премьер-лиги. Команда одержала две победы и потерпела три поражения.

После 22 туров чемпионата России «Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице.