Николаев оценил игру Дзюбы против «Зенита»

Экс-футболист петербургского «Зенита» Андрей Николаев поделился мнением об игре нападающего московского «Локомотива» Артёма Дзюбы в недавнем поединке 22-го тура Премьер-лиги против «сине-бело-голубых». Встреча завершилась поражением «железнодорожников» со счетом 1:2.

«Ждал большего от Дзюбы, хотя о сыграл неплохо. Но полноценного противостояния не получилось: Артём не забил, а «Зенит» прибавил и стал выглядеть на голову сильнее «Локомотива», - передает слова Николаева издание «РБ Спорт».

В текущем сезоне Российской премьер-лиги Дзюба принял участие в пяти поединках, отметившись шестью забитыми мячами и одной результативной передачей.