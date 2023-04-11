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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Николаев оценил игру Дзюбы против «Зенита»

11 Апреля 2023 • 06:54 Комментировать

Экс-футболист петербургского «Зенита» Андрей Николаев поделился мнением об игре нападающего московского «Локомотива» Артёма Дзюбы в недавнем поединке 22-го тура Премьер-лиги против «сине-бело-голубых». Встреча завершилась поражением «железнодорожников» со счетом 1:2.

«Ждал большего от Дзюбы, хотя о сыграл неплохо. Но полноценного противостояния не получилось: Артём не забил, а «Зенит» прибавил и стал выглядеть на голову сильнее «Локомотива», - передает слова Николаева издание «РБ Спорт».

В текущем сезоне Российской премьер-лиги Дзюба принял участие в пяти поединках, отметившись шестью забитыми мячами и одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Артём Дзюба Андрей Николаев
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