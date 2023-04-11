Кто станет лучшим бомбардиром чемпионата России

Сыгран 22-й тур РПЛ, до финиша осталось всего восемь игровых дней. И если с чемпионской гонкой уже практически нет интриг, то вопрос в споре, кто же станет лучшим бомбардиром чемпионата России сезона-2022/23 остаётся открытым. Явных претендентов четверо, но один хет-трик любого из группы преследователей может прибавить интриги и в этом споре. Кто же получит «Золотую бутсу» чемпионата России? Постараемся разобраться с этим вопросом в этой статье.

Текущая ситуация

На сегодняшний день список игроков, претендующих на звание лучшего бомбардира по итогам сезона, выглядит следующим образом:

Малком («Зенит», Бразилия/Россия, 26 лет) – 16 голов

Квинси Промес («Спартак», Нидерланды, 31 год) – 16 голов (2 с пенальти)

Владимир Писарский («Крылья Советов», Россия, 27 лет) – 14 голов (2 с пенальти)

Фёдор Чалов (ЦСКА, Россия, 25 лет) – 13 голов (3 с пенальти)

У ближайших преследователей Нобоа («Сочи») и Кордобы («Краснодар») – по 11 и 10 забитых голов. Отметим, что все лидеры в списке бомбардиров играют на позиции нападающего.

Малком

Новоиспечённый россиянин в последних трёх турах отметился только голевым пасом, при этом провёл на поле практически всё игровое время, за исключением двух минут в матче последнего тура с «Локомотивом». Отметим, что лишь на старте сезона 26-летний форвард «Зенита» не забивал в течение четырёх туров. В дальнейшем Малком выдавал серии по четыре-пять забитых мячей за три-четыре матча. Исключение – игра в родных стенах с «Оренбургом». Из восьми «отсыпанных» голов в ворота представителей края пуховых платков форвард «Зенита» забил два. В восьми оставшихся игровых днях питерскому клубу предстоит сыграть со своим младшим братом, а также с другим аутсайдером – «Факелом». Игра против воронежцев состоится в последнем туре. Может, там и решится спор?

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Промес

Вполне вероятно, что именно представитель «Спартака» может возглавить список лучших бомбардиров, тем более что ему не впервой выигрывать эту награду. В сезоне-2017/18 Промес отличился 15 раз (на один меньше, чем на текущий момент). Однако травма и рецидив, полученный в матче недельной давности с «Ахматом», не позволили нидерландскому игроку отличиться в последних турах. Многие специалисты связывают спад в игре «красно-белых» с отсутствием на поле 31-летнего форварда. Болельщики «Спартака» с нетерпением ждут возвращения игрока на поле. Мы тоже к ним присоединяемся, иначе развязка гонки бомбардиров может лишиться своей изюминки.

Писарский и Чалов

В момент написания статьи подумалось, что молодой и перспективный Чалов снова рвётся к званию лучшего бомбардира, но вспомнилось, что Фёдор пока единственный раз получал эту награду в сезоне-2018/19, забив тогда 15 мячей. Сегодня Чалов опытный футболист, поигравший в Европе, который в последних четырёх турах не уходит без голевого действия. Впереди у ЦСКА матчи с «Оренбургом», «Торпедо» и «Уралом», где у Чалова есть шанс пополнить свою копилку забитых мячей, а в противостояниях со «Спартаком» и «Ростовом» проявить лидерские качества.

Владимир Писарский очень резво ворвался в элиту лучших бомбардиров РПЛ. Однако после перехода в «Крылья Советов» из «Оренбурга» он сбавил свою результативность. В рамках Кубка России Писарский отличился трижды, но в матчах чемпионата России его фамилия пока что не фигурировала в графе «Забитые мячи» в протоколах встреч. Всё можно исправить уже в предстоящем туре, где самарскому клубу будут противостоять «Химки».

За восемь туров до финиша спор в списке бомбардиров не считается решённым. Теоретически здесь всё может измениться за одну игру. Отметим, что рекорд по количеству забитых голов в последних пяти сезонах принадлежит Артёму Дзюбе (20 голов, сезон-2020/21) и у лидеров списка бомбардиров нынешнего сезона есть шанс его побить.

Константин Лицин