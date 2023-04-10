Личка: «В России мне не хватает хорошего пива»

Главный тренер «Оренбурга», уроженец чешского города Острава Марцел Личка пожаловался на качество российского пива.

«Мне не хватает хорошего пива за ужином. В России я его не пью», - со смехом признался чех порталу Sport24.

Бывший игрок «Зенита», гражданин другой богатой пивными традициями страны Николас Ломбертс в одном из интервью сказал, что пиво в России даже пивом назвать нельзя. Личка с ним оказался солидарен.

«Это сто процентов. Очень точно сказано», - заключил тренер.

Напомним, что в понедельник вечером «Оренбург» Лички вновь достойно сыграл дома. Его подопечные смогли отобрать очки у второй команды РПЛ – «Ростова» Валерия Карпина.

Читайте о прошедшей игре в нашей заметке.