Генменеджер «Кармиотиссы»: «Никто в клубе не желал видеть Кержакова»

Генеральный менеджер кипрской «Кармиотиссы» Антонис Антониус вновь раскритиковал уже бывшего тренера своей команды – Александра Кержакова.

«Ни один игрок клуба не желал видеть Кержакова в команде. На последней игре ему помогли, он даже не понимал, какие замены в игре стоит сделать», - рассказал Антониус «Чемпионату».

Напомним, что тренерская карьера Кержакова на Кипре началась лишь два месяца назад – в начале февраля. Однако на прошлой неделе стало известно об отставке специалиста. У каждой из сторон – своё видение ситуации. Сам Кержаков жаловался на условия, которые не позволяли ему работать в кипрском клубе.

«Я бы мог назвать Кержакова джентельменом, но теперь читаю всю чушь, что он наговорил», - добавил Антониус.

В «Кармиотиссе» заявили, что Кержаков не понимает, что значит быть тренером