Черчесов: «С интересом и симпатией слежу за работой Адиева»

Российский тренер Станислав Черчесов, ныне работающий в «Ференцвароше», заявил, что с интересом следит за работой своего коллеги по цеху – российского тренера Магомеда Адиева, наставника сборной Казахстана.

«С интересом и симпатией слежу за работой Магомеда в Казахстане, если есть такая возможность. И рад, что он обыграл ту самую команду Дании, которая нам до этого не покорилась. Он достойно представляет нашу тренерскую школу за границей», - рассказал Черчесов «Спорт-Эксперссу».

Напомним, что в прошедшем марте сборная Казахстана в отборе на Евро-2024 сенсационно обыграла бронзового призёра прошлого чемпионата Европы – команду Дании, 3:2.