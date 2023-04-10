Бывший главный тренер и спортивный директор «Ротора» Фёдор Щербаченко в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал отставку с поста главного тренера «Сочи» Курбана Бердыева и назначение вместо него Дмитрия Хохлова в качестве исполняющего обязанности.

- Руководство «Сочи» рассчитывало на улучшение результатов команды с приходом Бердыева, и сегодня не тот случай, когда есть время ждать. Требовалось побеждать здесь и сейчас. Кроме того, специфика частных клубов заключается в том, что люди хотят вкладывать туда деньги, понимая отдачу. Плохая игра и неудачные результаты в таком случае никого не устраивают. Здесь другая ситуация, нежели когда клуб принадлежит большой компании либо он бюджетный. Видимо, учредители уже не стали мучить Бекиевича, да и сам он человек трезвый в плане понимания этих дел. Надо согласиться с тем, что у Бердыева не получилось сразу наладить игру и добиваться результата. Дальнейшие выступления «Сочи» во многом будут зависеть от микроклимата в команде. Понятно, что там сейчас царят не очень хорошие настроения в связи с последними результатами, но хорошо зная Хохлова, я уверен, что микроклимат наладится, потому что в его командах он всегда футбольный и конструктивный. Что касается характера игры команды, то в зависимости от изменений в нём мы увидим, на сколько процентов идеи Хохлова были в «Сочи» основными идеями при Бердыеве. Это касается как тренировочного, так и игрового процесса.