Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Щербаченко: «Учредители «Сочи» не стали мучить Бердыева, да и сам он трезвый в плане понимания этих дел» эксклюзив

10 Апреля 2023 • 22:19 Комментировать

Бывший главный тренер и спортивный директор «Ротора» Фёдор Щербаченко в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал отставку с поста главного тренера «Сочи» Курбана Бердыева и назначение вместо него Дмитрия Хохлова в качестве исполняющего обязанности.

- Руководство «Сочи» рассчитывало на улучшение результатов команды с приходом Бердыева, и сегодня не тот случай, когда есть время ждать. Требовалось побеждать здесь и сейчас. Кроме того, специфика частных клубов заключается в том, что люди хотят вкладывать туда деньги, понимая отдачу. Плохая игра и неудачные результаты в таком случае никого не устраивают. Здесь другая ситуация, нежели когда клуб принадлежит большой компании либо он бюджетный. Видимо, учредители уже не стали мучить Бекиевича, да и сам он человек трезвый в плане понимания этих дел. Надо согласиться с тем, что у Бердыева не получилось сразу наладить игру и добиваться результата. Дальнейшие выступления «Сочи» во многом будут зависеть от микроклимата в команде. Понятно, что там сейчас царят не очень хорошие настроения в связи с последними результатами, но хорошо зная Хохлова, я уверен, что микроклимат наладится, потому что в его командах он всегда футбольный и конструктивный. Что касается характера игры команды, то в зависимости от изменений в нём мы увидим, на сколько процентов идеи Хохлова были в «Сочи» основными идеями при Бердыеве. Это касается как тренировочного, так и игрового процесса.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Курбан Бердыев Фёдор Щербаченко Дмитрий Хохлов Чемпионат России Сочи РПЛ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Оренбург Оренбург
Ростов Ростов
2
2
2.43 3.45 2.95
Видео
Все матчи
Новости
10 Апреля
23:48 · Россия. Премьер-лига
Агент подтвердил, что Мантуан и «Зенит» близки к новому контракту
23:31 · Россия. Премьер-лига
Талалаев прокомментировал отставку Бердыева
23:21 · Россия. Премьер-лига
Талалаев видит в Голенкове конкурента Комличенко
23:14 · Россия. Премьер-лига
Сулейманов забил за «Хапоэль» впервые с ноября
22:57 · Россия. Премьер-лига
Личка: «В России мне не хватает хорошего пива»
22:31 · Россия. Премьер-лига
Генменеджер «Кармиотиссы»: «Никто в клубе не желал видеть Кержакова»
22:21 · Россия. Премьер-лига
Черчесов: «С интересом и симпатией слежу за работой Адиева»
22:08 · Россия. Премьер-лига
Черчесов: «Хорошо, что Дзюба вновь играет в РПЛ»
22:05 · Россия. Премьер-лига
В «Кармиотиссе» заявили, что Кержаков не понимает, что значит быть тренером
21:53 · Россия. Премьер-лига
Кузнецов: «Верю, что из Торопа вырастет отличный вратарь»
21:44 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Интрига в РПЛ продержалась 22 тура»
21:28 · Россия. Премьер-лига
Игонин считает, что «Зенит» обыграл «Локомотив» не без помощи эмоций
21:23 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Оренбурга» Личка рассказал о причинах работы в России
21:22 · Россия. Премьер-лига
Черчесов: «Акинфеев занял бы первое место в нашем Зале славы»
21:18 · Россия. Премьер-лига
Агент Мантуана прокомментировал слухи о получении российского паспорта
Все новости
Рекомендуем