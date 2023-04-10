Бывший полузащитник «Краснодара» Евгений Шипицин в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился впечатлениями от матча 22-го тура чемпионата России между московским «Локомотивом» и санкт-петербургским «Зенитом» (1:2).

- Получилась интересная игра, боевая, но всё равно было видно, что «Зенит» посильнее, что игроки у него мастеровитее. Да, питерцы пропустили гол из-за своей ошибки, но они знали, что забьют больше, чем соперник, поэтому особо не напрягались, и какой-то суеты у них не было. Конечно, всем хотелось, чтобы Дзюба забил «Зениту», но всё равно он отыграл неплохо. Всё, что до него доходило, он, в свою очередь, грамотно доводил до других ребят. А таких прямо моментов у него, в принципе, не было.