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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шипицин: «Все хотели, чтобы Дзюба забил «Зениту», но он и так отыграл неплохо» эксклюзив

10 Апреля 2023 • 22:16 Комментировать

Бывший полузащитник «Краснодара» Евгений Шипицин в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился впечатлениями от матча 22-го тура чемпионата России между московским «Локомотивом» и санкт-петербургским «Зенитом» (1:2).

- Получилась интересная игра, боевая, но всё равно было видно, что «Зенит» посильнее, что игроки у него мастеровитее. Да, питерцы пропустили гол из-за своей ошибки, но они знали, что забьют больше, чем соперник, поэтому особо не напрягались, и какой-то суеты у них не было. Конечно, всем хотелось, чтобы Дзюба забил «Зениту», но всё равно он отыграл неплохо. Всё, что до него доходило, он, в свою очередь, грамотно доводил до других ребят. А таких прямо моментов у него, в принципе, не было.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Артём Дзюба Чемпионат России Евгений Шипицин РПЛ
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