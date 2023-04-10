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Мансилья рассказал, чего «Оренбургу» не хватило для победы над «Ростовом»

10 Апреля 2023 • 20:36 Комментировать
Оренбург
...
Локомотив Москва
16.04 14:00

Форвард «Оренбурга» Брайан Мансилья прокомментировал боевую ничью своей команды в матче с «Ростовом». Напомним, что несколько часов назад эти команды закрыли 22-й тур РПЛ, сыграв друг с другом со счётом 2:2. Мансилья забил один из голов своей команды.

«Почему упустили преимущество? Дело в том, что мы не могли контролировать мяч так же, как в первом тайме. А в концовке для победы нам не хватило немного времени», - подытожил для «Матч ТВ» аргентинец.

Напомним, что до 80-й минуты «Оренбург» вёл со счётом 2:0, однако хозяев поля огорчили голы Егора Голенкова и Максима Осипенко.

В следующем туре оренбуржцы дома примут столичный «Локомотив».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Оренбург Брайан Мансилья
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ОРЕНБУРГ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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