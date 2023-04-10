Мансилья рассказал, чего «Оренбургу» не хватило для победы над «Ростовом»

Форвард «Оренбурга» Брайан Мансилья прокомментировал боевую ничью своей команды в матче с «Ростовом». Напомним, что несколько часов назад эти команды закрыли 22-й тур РПЛ, сыграв друг с другом со счётом 2:2. Мансилья забил один из голов своей команды.

«Почему упустили преимущество? Дело в том, что мы не могли контролировать мяч так же, как в первом тайме. А в концовке для победы нам не хватило немного времени», - подытожил для «Матч ТВ» аргентинец.

Напомним, что до 80-й минуты «Оренбург» вёл со счётом 2:0, однако хозяев поля огорчили голы Егора Голенкова и Максима Осипенко.

В следующем туре оренбуржцы дома примут столичный «Локомотив».