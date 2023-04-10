Дьяков назвал условие, при котором «Динамо» сможет бороться за первую тройку

Бывший игрок столичного «Динамо» Виталий Дьяков считает, что «бело-голубые» ещё смогут побороться за место в первой тройке по итогам текущего сезона РПЛ. Однако игрокам и тренерам клуба для этого необходимо выполнить одно условие.

«Для игроков «Динамо» очень важен психологический фон. Нужно, чтобы футболисты не сидели в трауре, а наоборот играли с духовным подъёмом. И если у Славиши Йокановича получится это сделать, то «бело-голубые» могут и в первой тройке финишировать по итогам сезона», - заявил Дьяков «Чемпионату».

По итогам 22 тура Премьер-лиги «бело-голубые» опустились с пятого места турнирной таблицы на шестое, пропустив вперёд грозненский «Ахмат».