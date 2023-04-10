Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дьяков назвал условие, при котором «Динамо» сможет бороться за первую тройку

10 Апреля 2023 • 19:59 Комментировать
Динамо Москва
...
Пари НН
15.04 14:00

Бывший игрок столичного «Динамо» Виталий Дьяков считает, что «бело-голубые» ещё смогут побороться за место в первой тройке по итогам текущего сезона РПЛ. Однако игрокам и тренерам клуба для этого необходимо выполнить одно условие.

«Для игроков «Динамо» очень важен психологический фон. Нужно, чтобы футболисты не сидели в трауре, а наоборот играли с духовным подъёмом. И если у Славиши Йокановича получится это сделать, то «бело-голубые» могут и в первой тройке финишировать по итогам сезона», - заявил Дьяков «Чемпионату».

По итогам 22 тура Премьер-лиги «бело-голубые» опустились с пятого места турнирной таблицы на шестое, пропустив вперёд грозненский «Ахмат».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Виталий Дьяков
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ДИНАМО МОСКВА ПАРИ НН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Оренбург Оренбург
Ростов Ростов
2
2
2.43 3.45 2.95
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Апреля
21:28 · Россия. Премьер-лига
Игонин считает, что «Зенит» обыграл «Локомотив» не без помощи эмоций
21:23 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Оренбурга» Личка рассказал о причинах работы в России
21:22 · Россия. Премьер-лига
Черчесов: «Акинфеев занял бы первое место в нашем Зале славы»
21:18 · Россия. Премьер-лига
Агент Мантуана прокомментировал слухи о получении российского паспорта
21:08 · Россия. Премьер-лига
Семак прокомментировал слова Малкома о желании играть в еврокубках
21:03 · Россия. Премьер-лига
В «Крыльях Советов» прокомментировали слова Бейла о паспорте РФ
21:02 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: «Ростов» сможет финишировать в тройке РПЛ»
20:46 · Россия. Премьер-лига
Кузьмин: «Не знаю, как реагировать на уход Бердыева из «Сочи»
20:42 · Россия. Премьер-лига
Маркос Гильерме прокомментировал поражение от ЦСКА
20:36 · Россия. Премьер-лига
Мансилья рассказал, чего «Оренбургу» не хватило для победы над «Ростовом»
20:27 · Россия. Премьер-лига
Шалимов рассказал, почему «Локомотив» проиграл «Зениту»
20:10 · Россия. Первая лига
Кузьмин: «Никто в «Рубине» о смене тренера не говорит»
19:59 · Россия. Премьер-лига
Дьяков назвал условие, при котором «Динамо» сможет бороться за первую тройку
19:45 · Россия. Премьер-лига
Карпин недоволен судейством после 2:2
19:43 · Россия. Премьер-лига
Осипенко забивал в четырёх из последних шести матчей в РПЛ
Все новости
Рекомендуем