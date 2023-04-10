Непомнящий прокомментировал отставку Бердыева из «Сочи»

Знаменитый российский специалист Валерий Непомнящий высказался об отставке Курбана Бердыева с тренерского поста «Сочи».

«Для меня непонятно, как так можно, не проработав должного количества времени. Бердыев — тренер в долгую. Закончилось ли его время? Для тренера, как для творческой личности, возраст не имеет значения: 50 ему лет, 60 или 70», — заявил экс-наставник сборной Камеруна, чьи слова приводит «Матч ТВ».

Напомним, что сегодня, 10 апреля, стало известно об увольнении Курбана Бердыева, который провёл во главе «Сочи» всего пять матчей в рамках Премьер-лиги. Клуб из олимпийской столицы находится на девятом месте в турнирной таблице чемпионата, одержав две победы при трёх поражениях.