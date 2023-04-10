«Оренбург» не проигрывает в РПЛ уже 10 последних домашних матчей

ФК «Оренбург» сегодня вечером сыграл в боевую ничью с «Ростовом» - 2:2. Таким образом, подопечные Марцела Лички довели беспроигрышную домашнюю серию до 10 игр подряд – у южноуральцев набралось восемь побед в них и лишь два ничейных результата.

«Оренбург» можно назвать поистине «домашней» командой - в среднем этот клуб забивает по 2,8 гола за каждый из 10 последних домашних матчей.

После матча оренбуржцы остались замыкать первую восьмёрку команд РПЛ, у них 33 набранных очка. А вот «Ростов» потерял два важных балла в борьбе за чемпионство, если её так ещё можно называть – теперь у подопечных Валерия Карпина 45 очков и девятиочковое отставание от первого места, на котором уже давно располагается питерский «Зенит».

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