Президент «Сочи» назвал причину ухода Бердыева

В понедельник «Сочи» объявил об уходе Курбана Бердыева с поста главного тренера команды. Это стало неожиданностью, ведь при Бердыеве команда провела в чемпионате России всего лишь пять матчей.

Борис Ротенберг, президент сочинского клуба, высказался об уходе Бердыева. По его словам, инициатором расставания стал тренер, а не клуб.

«Всё хорошо, никаких конфликтов, расстались по его желанию. У меня с Курбаном Бекиевичем всегда были и остаются хорошие отношения», - сказал Ротенберг, чьи слова приводит «РИА Новости».

«Сочи» сейчас занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. В пяти матчах при Бердыева команда отпраздновала две победы при трёх поражениях.