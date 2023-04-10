«Человек не упускает ни один шанс стать скотом»: Григорян прокомментировал эпизод с Дзюбой и Семаком

Известный российский тренер Александр Григорян прокомментировал момент после матча «Локомотив» - «Зенит». Форвард московской команды Артём Дзюба отказался пожать руку главному тренеру питерцев Сергею Семаку.

«Я сейчас немного увлекаюсь дзен-буддизмом, и как раз перед тем, как мне прислали этот эпизод [с Дзюбой], я прочёл такую цитату: «Человек зачастую ежедневно упускает массу возможностей стать лучше, но не упускает ни один шанс стать скотом». И мне как раз прислали кадр с Дзюбой. Я подумал: «Да, похоже на это», - сказал Григорян в эфире «Коммент.Шоу».

Напомним, что «Зенит» обыграл на выезде «Локомотив» со счётом 2:1.